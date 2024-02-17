Российские пропагандисты получили задачу скрывать информацию о потерях на Авдеевском направлении, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n192469-rashisty-pytautsya-skryt-svoi-realnye-poteri-pod-avdeevkoy-cns.html

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Кремлівські пропагандисти отримали завдання максимально зачистити інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні.

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Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на активістів спільноти «Кібер Спротив», котрі зламали операторів російській моніторингової системи «Катюша».

Так, до рук хакерів потрапила телеграма щодо з наративами щодо коментування наступу росіян на Авдіївку. Зокрема, у ній рекомендується «уникати в повідомленнях згадок про втрати особового складу» на Авдіївському напрямку та «акцентувати увагу на просуванні сил та засобів».