Рашисти намагаються приховати свої реальні втрати під Авдіївкою — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n192469-rashysty-namagautsya-pryhovaty-svoyi-realni-vtraty-pid-avdiyivkou-cns.htmlРакурс
Кремлівські пропагандисти отримали завдання максимально зачистити інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні.
Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на активістів спільноти «Кібер Спротив», котрі зламали операторів російській моніторингової системи «Катюша».
Так, до рук хакерів потрапила телеграма щодо з наративами щодо коментування наступу росіян на Авдіївку. Зокрема, у ній рекомендується «уникати в повідомленнях згадок про втрати особового складу» на Авдіївському напрямку та «акцентувати увагу на просуванні сил та засобів».
Документ представлений нижче отриманий зі скриньки начальника группы информационного обеспечения Бєляєва Дєніса Лєонідовіча. Закликаємо вас бути зараз особливо уважними і довіряти лише офіційним джерелам, — наголошують у «Кібер Спротиві».