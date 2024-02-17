Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

Рашисти вночі завдали близько 20 ударів по Липцях на Харківщині (ФОТО)

17 лют 2024, 10:31
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, цієї ночі завдали близько 20 ударів по селу Липці Харківського району.


.

Обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти! — зазначив Синєгубов. — Інформації щодо постраждалих немає.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів