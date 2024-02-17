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Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА
Рашисти вночі завдали близько 20 ударів по Липцях на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192468-rashysty-vnochi-zavdaly-blyzko-20-udariv-po-lypcyah-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, цієї ночі завдали близько 20 ударів по селу Липці Харківського району.
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Обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти! — зазначив Синєгубов. — Інформації щодо постраждалих немає.