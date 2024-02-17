Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n192468-rashysty-vnochi-zavdaly-blyzko-20-udariv-po-lypcyah-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, цієї ночі завдали близько 20 ударів по селу Липці Харківського району.

.

Обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.