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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская ОВА

Рашисты ночью нанесли около 20 ударов по Липцам на Харьковщине (ФОТО)

17 фев 2024, 10:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, цієї ночі завдали близько 20 ударів по селу Липці Харківського району.


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Обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти! — зазначив Синєгубов. — Інформації щодо постраждалих немає.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


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