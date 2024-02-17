Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n192468-rashisty-nochu-nanesli-okolo-20-udarov-po-lipcam-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, цієї ночі завдали близько 20 ударів по селу Липці Харківського району.

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Обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.