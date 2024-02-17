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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Сможем вернуть миллионы беженцев, если будет достаточно систем ПВО — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192470-smojem-vernut-milliony-bejencev-esli-dostatochno-sistem-pvo-zelenskiy-video.htmlРакурс
Західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тож якщо цих систем буде достатньо, мільйони українців зможуть повернутися до України.
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Про це сьогодні, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.
Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет, — наголосив Зеленський. — Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.
І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців, — додав він. — І дякую вам за ваше ставлення у всіх ваших країнах до усіх наших людей. Дуже вам дякую.
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