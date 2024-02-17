Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тож якщо цих систем буде достатньо, мільйони українців зможуть повернутися до України.

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Про це сьогодні, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.

Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет, — наголосив Зеленський. — Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.