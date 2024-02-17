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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Сможем вернуть миллионы беженцев, если будет достаточно систем ПВО — Зеленский (ВИДЕО)

17 фев 2024, 11:33
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Західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тож якщо цих систем буде достатньо, мільйони українців зможуть повернутися до України.


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Про це сьогодні, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.

Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет, — наголосив Зеленський. — Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.

І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців, — додав він. — І дякую вам за ваше ставлення у всіх ваших країнах до усіх наших людей. Дуже вам дякую.

Источник: Ракурс


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