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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зможемо повернути мільйони біженців, якщо буде достатньо систем ППО — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192470-zmojemo-povernuty-milyony-bijenciv-yakscho-bude-dostatno-system-ppo-zelenskyy.htmlРакурс
Західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тож якщо цих систем буде достатньо, мільйони українців зможуть повернутися до України.
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Про це сьогодні, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський.
Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет, — наголосив Зеленський. — Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети.
І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців, — додав він. — І дякую вам за ваше ставлення у всіх ваших країнах до усіх наших людей. Дуже вам дякую.