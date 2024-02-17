Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты применяли спецназовцев в «мясных штурмах» Авдеевки, фото: «ДиалогUA»

Российский спецназ понес критические потери в ходе штурма Авдеевки — ЦНС

17 фев 2024, 12:31
999

Російське командування в ході боїв за Авдіївку використовувало свій спецназ для «м'ясних штурмів».


.

Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до «м'ясних штурмів» елітні підрозділи головного розвідувального управління генштабу зс рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів гру до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи гру гш зс рф.

Російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров