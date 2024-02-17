Рашисты применяли спецназовцев в «мясных штурмах» Авдеевки, фото: «ДиалогUA»

https://racurs.ua/n192472-rossiyskiy-specnaz-pones-kriticheskie-poteri-v-hode-shturma-avdeevki-cns.html

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Російське командування в ході боїв за Авдіївку використовувало свій спецназ для «м'ясних штурмів».

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Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Через шалені втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до «м'ясних штурмів» елітні підрозділи головного розвідувального управління генштабу зс рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів гру до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи гру гш зс рф.