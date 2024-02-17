США передадут Украине полмиллиона долларов замороженных российских активов. Фото:

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Україна отримає півмільйона доларів від заморожених російських активів.

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Сполучені Штати Америки передадуть через Естонію пів мільйона доларів російських активів для України. Відповідна міжнародна угода між США та Естонією була підписана 17 лютого у Мюнхені на полях конференції з безпеки. Про це заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако, передає «Суспільне».

Ця акція стала першою такого роду та є результатом роботи оперативної групи KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій та експортних обмежень, запроваджених у відповідь на російську агресію та для підтримки України. Наша угода допоможе людям в Україні, які продовжують мужньо чинити опір російському агресору, — заявила вона.

За словами заступника генпрокурора, група KleptoCapture конфіскувала гроші в незаконної мережі, яка намагалась незаконно експортувати зі США у рф високоточну техніку, яка може бути використана при розробці небезпечних озброєнь і в галузі ядерних озброєнь.

Це буде перша передача російських конфіскованих активів через третю країну.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, котра відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України.

Загалом близько 260 млрд євро активів Центрального банку рф були знерухомлені у вигляді цінних паперів та грошових коштів в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії. При цьому понад дві третини з них знерухомлено в Європейському Союзі.

Джерело: «Суспільне»