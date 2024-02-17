Зеленский заявил, что не рассматривает альтернативу поддержке США. Фото: ОП

https://racurs.ua/n192486-ukraina-ne-rassmatrivaet-alternativu-podderjke-ssha-zelenskiy.html

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Україна не розглядає альтернативи допомозі Сполучених Штатів Америки.

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Українська влада не сприймає ситуацію у Конгресі з рішенням щодо подальшої підтримки України як «зраду». Однак Київ дуже розраховує на позитивне рішення американських конгресменів. Про це 17 лютого президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу після переговорів з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомив Офіс президента.

Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера, і що він залишиться стратегічним партнером. Чи вважаю я, що тут зрадницька позиція? Ні, тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну, — зазначив він.

Глава держави наголосив, що на режим володимира путіна треба продовжувати тиснути й робити це на всіх напрямках. Заявив на необхідності у 2024 році забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь України.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив президент України Володимир Зеленський заявив, що є можливість повернути додому мільйони українських біженців. Він вважає, якщо в ЗСУ буде вдосталь західних систем ППО, які зможуть збивати усі російські ракети, то мільйони громадян повернуться до України.