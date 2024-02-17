Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Артиллеристы «Азова» ликвидировали российский комбата в лесах под Кременной. Фото:

Артиллеристы «Азова» ликвидировали российского комбата в лесах под Кременной (ВИДЕО)

17 фев 2024, 20:49
999

Російського командира батальйону знищили в Луганській області.


.

Ліквідували комбата окупантів у лісах під Кремінною, а майстерно спрацювали бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Про це 17 лютого Національна гвардія України повідомила в Telegram.

Зазначається, що артилерія бригади завдала удару по ворожому бліндажу, а корегували вогонь оператори аеророзвідки.

Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира. Зараз ворог наймається евакуювати «вантаж 200» у Кремінну.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували в Лисичанську «міністра надзвичайних ситуацій» так званої Луганської народної республіки Олексія Потелещенка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров