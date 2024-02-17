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Артиллеристы «Азова» ликвидировали российский комбата в лесах под Кременной. Фото:
Артиллеристы «Азова» ликвидировали российского комбата в лесах под Кременной (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192489-artilleristy-azova-likvidirovali-rossiyskogo-kombata-v-lesah-pod-kremennoy-video.htmlРакурс
Російського командира батальйону знищили в Луганській області.
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Ліквідували комбата окупантів у лісах під Кремінною, а майстерно спрацювали бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Про це 17 лютого Національна гвардія України повідомила в Telegram.
Зазначається, що артилерія бригади завдала удару по ворожому бліндажу, а корегували вогонь оператори аеророзвідки.
Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира. Зараз ворог наймається евакуювати «вантаж 200» у Кремінну.
Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували в Лисичанську «міністра надзвичайних ситуацій» так званої Луганської народної республіки Олексія Потелещенка.
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