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Артилеристи «Азову» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною. Фото:
Артилеристи «Азову» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192489-artylerysty-azovu-likviduvaly-rosiyskogo-kombata-u-lisah-pid-kreminnou-video.htmlРакурс
Російського командира батальйону знищили в Луганській області.
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Ліквідували комбата окупантів у лісах під Кремінною, а майстерно спрацювали бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Про це 17 лютого Національна гвардія України повідомила в Telegram.
Зазначається, що артилерія бригади завдала удару по ворожому бліндажу, а корегували вогонь оператори аеророзвідки.
Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира. Зараз ворог наймається евакуювати «вантаж 200» у Кремінну.
Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували в Лисичанську «міністра надзвичайних ситуацій» так званої Луганської народної республіки Олексія Потелещенка.