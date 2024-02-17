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Артилеристи «Азову» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною. Фото:

Артилеристи «Азову» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною (ВІДЕО)

17 лют 2024, 20:49
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Російського командира батальйону знищили в Луганській області.


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Ліквідували комбата окупантів у лісах під Кремінною, а майстерно спрацювали бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Про це 17 лютого Національна гвардія України повідомила в Telegram.

Зазначається, що артилерія бригади завдала удару по ворожому бліндажу, а корегували вогонь оператори аеророзвідки.

Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира. Зараз ворог наймається евакуювати «вантаж 200» у Кремінну.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували в Лисичанську «міністра надзвичайних ситуацій» так званої Луганської народної республіки Олексія Потелещенка.

Джерело: Ракурс


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