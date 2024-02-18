Выросло число погибших в Краматорске и Славянске. Фото: прокуратура

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Ракурс

Ракетні удари росії по Краматорську та Слов’янську призвели до загибелі чотирьох осіб.

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У суботу, 17 лютого, о 19.40 російська армія завдала ракетного удару по середмістю Слов’янська. Було зруйноване приміщення, в якому розташовувались пункт незламності і соціальна їдальня. Загинув сторож, його тіло виявили серед завалів рятувальники. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Facebook.

Крім того, вчора ворог здійснив ракетний обстріл Краматорська. Мішенню для однієї з ракет став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Загинули 46-річна мати та її 23-річний син. Сьогодні рятувальники знайшли рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

До лікарні потрапило подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі. Російські боєприпаси й вибухові хвилі пошкодили понад 20 домогосподарств й автомобіль.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни ввечері 17 лютого бив по Краматорську й Слов’янську. На Краматорськ загарбники спрямували три ракети, які влучили у приватний сектор та промислову зону. А в Слов’янську було влучання у приміщення школи.