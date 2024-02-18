Российский пилот направил подбитый самолет на оккупированное село. Фото:

https://racurs.ua/n192501-pilot-okkupantov-napravil-podbityy-samolet-na-selo-v-luganskoy-oblasti-video.html

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Російський пілот спрямував підбитий літак на окуповані села Донецької області.

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У суботу, 17 лютого, ворожий винищувач-бомбардувальник скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. Однак літак був підбитий українськими військовими. Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

За його словами, льотчик окупантів після ураження думав лише про себе й спрямував підбитий літак на села в Антрацитівській громаді, а не в поля чи ліси.

Свідками того, як уражений російський винищувач вбиває цивільних, стали жителі села Дякове. У відео, яке вони встигли зняти, зазначається, що літак впав на вулицю, де «мешкає Любов Миколаївна». Про кількість жертв наразі невідомо.

Нагадаємо, 17 лютого українські військові знищили три російські літаки: один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34. А 18 лютого Збройні сили України збили ще один російський літак Су-34. Всі ці ворожі цілі ліквідували на Східному напрямку.