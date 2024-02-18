Что помогло захватчикам захватить Авдеевку. Фото:

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Тимчасова локальна перевага в повітрі допомогла наземним російським військам в Авдіївці.

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Щодоби загарбники випускали не менше 60 авіабомб по українських позиціях у місті. За останніх 48 годин до окупації ворог скинув 250 таких бомб по одному конкретному району Авдіївки. Використання росіянами керованих авіабомб дозволило російським військам отримати перевагу в повітрі в цьому районі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що з початку 2023 року російські війська поступово збільшували використання КАБів на всьому театрі військових дій. Однак масове застосування цього озброєння в Авдіївці стало першим випадком, коли ворог скидав ці бомби у великих кількостях для забезпечення безпосередньої авіаційної підтримки піхоти.

В ISW зазначили, що Збройні сили України не змогли чинити росіянам опір у повітряному просторі навколо Авдіївки. А ворог міг скористатися цією тимчасовою локалізованою перевагою в повітрі, щоб прискорити наступ на місто.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, підрозділи ЗСУ були змушені піти з Авдіївки після того, як їм довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу. Саме це призвело до перших помітних успіхів росії за останні кілька місяців.