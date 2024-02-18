Стали известны потери россии за четыре месяца боев под Авдеевкой. Фото:

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Чотири місяці боїв на Авдіївському напрямку зменшили чисельність російської армії на десятки тисяч військових.

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Під час активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали понад 47 тис. військових. Також українські захисники знищили сотні танків, артилерійських систем та бойових броньованих машин. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 лютого повідомив у Telegram.

За його словами, оборонці Авдіївки знищили значний резерв російських окупантів, який ворог планував застосувати на інших ділянках фронту для наступу.

Загальні втрати рф за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) склали:

особового складу — 47 тис. 186 осіб;

танки — 364;

артилерійські системи — 248;

бойові бронемашини — 748;

літаки — 5.

Нагадаємо, представник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявляв, що в останні дні під час взяття Авдіївки російське командування втратило загиблими щонайменше 17 тис. військовослужбовців.