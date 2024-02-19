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«Фокус» с исчезновением рашиста устроили украинские FPV-дроны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192529-fokus-po-ischeznoveniu-rashista-ustroili-ukrainskie-fpv-drony-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 лютого, опублікувало відео, котре показує влучну роботу по рашистах операторів FPV-дронів групи аеророзвідки «Інквізиція».
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На відео показано, як один із рашистів зникає після вибуху, спричиненого влучанням по ньому українського дрона.
Фокус зі зникненням від пілотів Інквізиції, — зазначається в описі відео.
Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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