Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n192529-fokus-po-ischeznoveniu-rashista-ustroili-ukrainskie-fpv-drony-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 лютого, опублікувало відео, котре показує влучну роботу по рашистах операторів FPV-дронів групи аеророзвідки «Інквізиція».

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На відео показано, як один із рашистів зникає після вибуху, спричиненого влучанням по ньому українського дрона.

Фокус зі зникненням від пілотів Інквізиції, — зазначається в описі відео.

Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.