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«Фокус» зі зникненням рашиста влаштували українські FPV-дрони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192529-fokus-zi-znyknennya-rashysta-vlashtuvaly-ukrayinski-fpv-drony-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 лютого, опублікувало відео, котре показує влучну роботу по рашистах операторів FPV-дронів групи аеророзвідки «Інквізиція».
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На відео показано, як один із рашистів зникає після вибуху, спричиненого влучанням по ньому українського дрона.
Фокус зі зникненням від пілотів Інквізиції, — зазначається в описі відео.
Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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