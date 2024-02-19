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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

«Фокус» зі зникненням рашиста влаштували українські FPV-дрони (ВІДЕО)

19 лют 2024, 10:59
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 лютого, опублікувало відео, котре показує влучну роботу по рашистах операторів FPV-дронів групи аеророзвідки «Інквізиція».


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На відео показано, як один із рашистів зникає після вибуху, спричиненого влучанням по ньому українського дрона.

Фокус зі зникненням від пілотів Інквізиції, — зазначається в описі відео.

Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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