Уряд Угорщини відмовився зустрічатися з двопартійною делегацією сенаторів США

Американські сенатори не змогли зустрітися з урядом Угорщини, фото: Denez Erdos/AP

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До Угорщини — єдиної країни НАТО, яка ще не ратифікувала заявку Швеції на вступ — вчора, у неділю 18 лютого, прибула двопартійна делегація американських сенаторів, котрі закликають угорську владу негайно схвалити заявку Швеції.

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Однак в уряді Угорщини цей візит проігнорували. Про це повідомляє видання The Washington Post.

За словами сенаторки Джин Шахін, «розчаровує", що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона «повна надії та оптимізму» щодо того, що приєднання Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.

Сенатор Кріс Мерфі зазначив, що відмова уряду Орбана зустрітися з делегацією є «дивною і викликає занепокоєння», але відповідальність за проведення голосування лежить на угорському лідері.

Ми тут достатньо мудрі в політичних питаннях, щоб знати, що якщо прем'єр-міністр Орбан хоче, щоб це сталося, то парламент може рухатися вперед, — наголосив він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у п’ятницю, що вітає візит сенаторів, але «не варто намагатися чинити на нас тиск, оскільки ми суверенна країна».

Раніше цього місяця стало відомо, що сенатор США Бен Кардін, демократ від штату Меріленд і голова комітету із закордонних справ Сенату, підняв перспективу запровадження санкцій проти Угорщини за її поведінку та назвав Орбана «найменш надійним членом НАТО». Зокрема:

Кардін вважає, що адміністрація Байдена повинна перевірити, чи повинні США зберігати безвізовий режим для власників угорських паспортів;

за його словами, «враховуючи рівень корупції» в Угорщині, США повинні розглянути питання про запровадження санкцій.

Нещодавно агентству AP стало відомо, що сенатори Шахін від демократів та Том Тілліс від республіканців планують представити у Конгресі двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає її уряд зняти блокування вступу Швеції до НАТО.

Джерело: The Washington Post