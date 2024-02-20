Ночная атака россии — ПВО сбила 23 «шахеда

Знищено всі 23 «шахеди», запущені росією у ніч проти 20 лютого.

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Як повідомляють Повітряні сили, всього було запущено:

дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 (з Бєлгородської області рф);

керовану авіаракету Х-31 (з т.о. Запорізької обл.);

23 ударних безпілотники типу Shahed (з Приморсько-Ахтарська, рф).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Полтавщині під ударом безпілотників опинився промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, пише голова ОВА Пронін. Там спалахнула пожежа. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Україна має всі існуючі системи ППО, повідомив прем'єр-міністр України Шмигаль під час брифінгу у Токіо. Він також запросив до Києва представників японського бізнесу.

Зараз ситуація в Україні абсолютно інша, ніж була два роки тому, ми маємо всі існуючі системи протиповітряної оборони в Україні, нам потрібно більше, але Київ більш-менш захищений завдяки цьому, — сказав Шмигаль.

Він також закликав надати для оборони винищувачі F-16, оскільки з ними Україна перехопить ініціативу у повітрі, яку зараз має Росія.