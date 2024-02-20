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Нічна атака рф - ППО збила 23 "шахедиНічна атака рф - ППО збила 23 "шахеди
Нічна атака рф — ППО збила 23 «шахедиhttps://racurs.ua/ua/n192561-nichna-ataka-rf-ppo-zbyla-23-shahedy.htmlРакурс
Знищено всі 23 «шахеди», запущені росією у ніч проти 20 лютого.
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Як повідомляють Повітряні сили, всього було запущено:
дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 (з Бєлгородської області рф);
керовану авіаракету Х-31 (з т.о. Запорізької обл.);
23 ударних безпілотники типу Shahed (з Приморсько-Ахтарська, рф).
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
На Полтавщині під ударом безпілотників опинився промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі, пише голова ОВА Пронін. Там спалахнула пожежа. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Україна має всі існуючі системи ППО, повідомив прем'єр-міністр України Шмигаль під час брифінгу у Токіо. Він також запросив до Києва представників японського бізнесу.
Зараз ситуація в Україні абсолютно інша, ніж була два роки тому, ми маємо всі існуючі системи протиповітряної оборони в Україні, нам потрібно більше, але Київ більш-менш захищений завдяки цьому, — сказав Шмигаль.
Він також закликав надати для оборони винищувачі F-16, оскільки з ними Україна перехопить ініціативу у повітрі, яку зараз має Росія.