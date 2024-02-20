Возле Одессы взорвали авто активистов УДА

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Увечері на Одещині вибухнув автомобіль із двома представниками формування «Українська добровольча армія», вони зазнали важких поранень.

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Про це інформує пресслужба УДА у фейсбуці, кваліфікуючи подію як теракт.

Підрив відбувся біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси, Гвардійському. В авто перебували Альберт та Наталя Кручиніни, подружжя. Постраждалі перебувають у лікарні з численними травмами.

За їхнє життя наразі борються лікарі.

У поліції зазначають, що унаслідок вибуху автівки травмувались жінка з чоловіком. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами. Поліція опублікувала також фото з місця події.

Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а «пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ».

За інформацію про замовників та виконавців злочину обіцяють 10 тис. доларів.

Поліція порушила провадження щодо «замаху на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб».