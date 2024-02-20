Катеры, зенитные системы и противотанковые работы – Швеция предоставляет пакет помощи ВСУ на 630 млн евро

https://racurs.ua/n192568-katery-zenitnye-sistemy-i-protivotankovye-roboty-shveciya-predostavlyaet-paket-pomoschi-vsu.html

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Уряд Швеції представив найбільший пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 млрд шведських крон (630 млн євро).

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Цей пакет підтримки включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння, таке як міни і торпеди;

низку зенітних систем типу Robot 70;

протитанкові роботи моделі TOW;

гранатомети з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети «Карл Густав»;

медичне обладнання;

автомобілі швидкої допомоги

Також 1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд — на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.