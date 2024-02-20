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Катеры, зенитные системы и противотанковые работы – Швеция предоставляет пакет помощи ВСУ на 630 млн евро
Катеры, зенитные системы и противотанковые роботы — Швеция предоставляет пакет помощи ВСУ на 630 млн евроhttps://racurs.ua/n192568-katery-zenitnye-sistemy-i-protivotankovye-roboty-shveciya-predostavlyaet-paket-pomoschi-vsu.htmlРакурс
Уряд Швеції представив найбільший пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 млрд шведських крон (630 млн євро).
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Цей пакет підтримки включає:
- 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
- 20 десантних катерів;
- підводне озброєння, таке як міни і торпеди;
- низку зенітних систем типу Robot 70;
- протитанкові роботи моделі TOW;
- гранатомети з боєприпасами;
- артилерійські боєприпаси;
- ручні гранати;
- гранатомети «Карл Густав»;
- медичне обладнання;
- автомобілі швидкої допомоги
Також 1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд — на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.
Зрештою, йдеться про людяність і порядність, — заявив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон. — Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та її інтересів.
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