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Катери, зенітні системи та протитанкові роботи - Швеція надає пакет допомоги ЗСУ на 630 млн євро

Катери, зенітні системи та протитанкові роботи — Швеція надає пакет допомоги ЗСУ на 630 млн євро

20 лют 2024, 11:14
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Уряд Швеції представив найбільший пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 млрд шведських крон (630 млн євро).


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Цей пакет підтримки включає:

  • 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
  • 20 десантних катерів;
  • підводне озброєння, таке як міни і торпеди;
  • низку зенітних систем типу Robot 70;
  • протитанкові роботи моделі TOW;
  • гранатомети з боєприпасами;
  • артилерійські боєприпаси;
  • ручні гранати;
  • гранатомети «Карл Густав»;
  • медичне обладнання;
  • автомобілі швидкої допомоги

Також 1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд — на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

Зрештою, йдеться про людяність і порядність, — заявив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон. — Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та її інтересів.

Джерело: Ракурс


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