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Силы спецопераций показали фоторепортаж с коксохима в Авдеевке
Силы спецопераций показали фоторепортаж с коксохима в Авдеевкеhttps://racurs.ua/n192574-sily-specoperaciy-pokazali-fotoreportaj-s-koksohima-v-avdeevke.htmlРакурс
ССО ЗСУ показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївці.
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На кадрах — бійці 3-го полку, які від першого дня широкомасштабного вторгення рф стояли на захисті Авдіївки та разом з іншими підрозділами Сил оборони успішно знищували техніку та живу силу ворога.
Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх Героїв, які віддали життя за свободу нашої країни! — наголошують спецпризначенці.
Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ завершили вихід з Авдіївки. Серед підрозділів, які допомагали українським силам організовано вийти з міста, були й спецпризначенці.
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