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Ракурс
ССО ЗСУ показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївці

Сили спецоперацій показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївці

20 лют 2024, 13:10
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ССО ЗСУ показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївці.


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На кадрах — бійці 3-го полку, які від першого дня широкомасштабного вторгення рф стояли на захисті Авдіївки та разом з іншими підрозділами Сил оборони успішно знищували техніку та живу силу ворога.

Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх Героїв, які віддали життя за свободу нашої країни! — наголошують спецпризначенці.

Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ завершили вихід з Авдіївки. Серед підрозділів, які допомагали українським силам організовано вийти з міста, були й спецпризначенці.

Джерело: Ракурс


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