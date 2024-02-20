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ССО ЗСУ показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївці
Сили спецоперацій показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївціhttps://racurs.ua/ua/n192574-syly-specoperaciy-pokazaly-fotoreportaj-z-koksohimu-v-avdiyivci.htmlРакурс
ССО ЗСУ показали фоторепортаж з коксохіму в Авдіївці.
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На кадрах — бійці 3-го полку, які від першого дня широкомасштабного вторгення рф стояли на захисті Авдіївки та разом з іншими підрозділами Сил оборони успішно знищували техніку та живу силу ворога.
Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх Героїв, які віддали життя за свободу нашої країни! — наголошують спецпризначенці.
Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ завершили вихід з Авдіївки. Серед підрозділів, які допомагали українським силам організовано вийти з міста, були й спецпризначенці.