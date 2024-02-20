Маск заявил об успешном вживлении мозгового импланта - человек управляет компьютерной мышью силой мысли

https://racurs.ua/n192578-mask-zayavil-ob-uspeshnom-vjivlenii-mozgovogo-implanta-chelovek-upravlyaet-komputernoy-myshu.html

Ракурс

Ілон Маск заявив, що перша людина, якій імплантували мозковий чип від Neuralink, змогла керувати мишею на екрані комп’ютера за допомогою своїх думок.

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Здається, пацієнт повністю відновився [після вживлення імпланту], без побічних ефектів, про які ми знаємо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи про це, — стверджує американський мільярдер.

Маск обіцяє, що Neuralink поверне паралізованим рухливість, надасть людям «супербачення» і дозволить спілкуватися за допомогою думок, а не слів.

Чип людині вживили 29 січня. Маск казав, що першими користувачами Neuralink будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, під'єднавши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.

Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантів на людях.

Перегони імплантів

Крім Neuralink, китайські вчені з університету Цінхуа заявляють, що досягли «значного прогресу» в реабілітації першого пацієнта, якому 24 жовтня 2023 року вживили свій чіп.

Заявлено, що чіп Neural Electronic Opportunity дозволив паралізованій людині керувати протезною рукою.

Він є «менш агресивним», ніж пристрій Маска, оскільки вводиться не в тканини мозку, а в епідуральний простір між мозком і черепом.

Він повинен допомогти пацієнтам із травмами спинного мозку, епілепсією, бічним аміотрофічним склерозом тощо, а також дозволити об'єднати комп’ютерний та мозковий інтелект, розширюючи обчислювальні здібності мозку.

У пристрої немає батарей, він заряджається віддалено. Електроди вловлюють нервові сигнали та відправляють їх бездротовою мережею на зовнішній приймач, прикріплений до шкіри голови. Потім сигнали можуть бути декодовані за допомогою телефону чи комп’ютера.