ЕС предоставит Украине гуманитарную помощь в размере 75 млн. евро. Фото:

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Європейський Союз надасть гуманітарну допомогу в розмірі 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни.

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Переважна частина грошей піде саме для українського народу, бо в Україні 14,6 млн осіб потребують гумдопомоги. Йдеться про надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, таких як житло, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров’я. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У Брюсселі наголосили, що в основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон.

У Європейській комісії зазначили, що цілеспрямовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг.

З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол. До пакета допомоги увійде, зокрема, грант на суму 4,7 млрд, який Україна отримає до кінця лютого.