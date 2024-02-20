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Ракурс
Оккупанты убили дроном целую семью в Сумской области. Фото:

Погибла целая семья — оккупанты направили дрон в дом на Сумщине

20 фев 2024, 16:49
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Російська армія продовжує вбивати мирних українців, обстрілюючи населені пункти.


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Окупанти спрямували дрон із вибухівкою у житловий будинок в Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області. Виникла пожежа, а рятувальники потім знайшли у будівлі тіла загиблих. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок агресії загинула родина — мати та двоє синів, а також двоє їх родичок — бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста. З’ясувалося, що у будинок влучив російський ударний безпілотник типу «Ланцент».

Голова громади Ольга Гаркавенко в коментарі «Суспільному» розповіла, що БПЛА атакував дім у той момент, коли всі мешканці спали.

Окупанти вбили дроном цілу родину на Сумщині. Фото: МВС

Окупанти вбили дроном цілу родину на Сумщині. Фото: МВС

Окупанти вбили дроном цілу родину на Сумщині. Фото: МВС

Нагадаємо, 17 лютого російська ракета влучила у приватний житловий будинок в Краматорську. Там жила родина, яка вся загинула.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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