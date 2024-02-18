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Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула родина
Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула родинаhttps://racurs.ua/ua/n192509-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-kramatorsku-zagynula-rodyna.htmlРакурс
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 17 лютого загинули методистка кабінету загальноосвітньої підготовки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області Людмила Кравченко, її син Сергій та мати.
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Подробиці цієї трагедії повідомила «Новинарня».
Російська ракета прилетіла просто в приватний будинок, де вони мешкали.
Людмила Володимирівна була життєрадісною, веселою людиною, відповідальною та активною співробітницею нашого Центру… В неї залишилася донька, яка навчається у Києві. Дуже складно сприйняти таку важку трагедію, — пишуть співробітники.
Людмилі Кравченко було 47 років. Багато років вона працювала в системі професійної освіти Донецької області на посаді викладача, заступника директора ЗП (ПТ)О та майже шість років — на посаді методиста кабінету загальноосвітньої підготовки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.
Синові жінки було всього 23 роки.
За попередніми даними, російські війська вдарили по Краматорську надзвуковими ракетами Х-22.