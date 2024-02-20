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Взрыв прогремел у здания так называемого правительства ДНР в Донецке. Фото:
Взрыв прогремел у здания так называемого правительства ДНР в Донецке (ФОТО)https://racurs.ua/n192582-vzryv-progremel-u-zdaniya-tak-nazyvaemogo-pravitelstva-dnr-v-donecke-foto.htmlРакурс
Вибухи в окупованому Донецьку прогриміли у вівторок, 20 лютого.
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Після обстрілу піднімається дим у районі будівлі колишньої обласної державної адміністрації. Цю будівлю окупанти використовують для так званого уряду фейкової Донецької народної республіки. Про це повідомив Telegram-канал «Новини Донбасу».
Зазначається, що один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської. Через приліт утворилася велика вирва, а фасад будівлі був пошкоджений.
До прильотів у місті працювала російська протиповітряна оборона.
Окупанти поки не коментували вибухи в обласному центрі. Однак не виключено, що ворог традиційно звинуватить в обстрілах Збройні сили України.
Нагадаємо, 13 лютого поблизу окупованого Маріуполя прогримів потужний вибух — був приліт по розташуванню російських загарбників у Мангушській частині Маріупольського району.
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