Вибух прогримів біля будівлі так званого уряду ДНР у Донецьку. Фото: «Новини Донбасу»

https://racurs.ua/ua/n192582-vybuh-progrymiv-bilya-budivli-tak-zvanogo-uryadu-dnr-u-donecku-foto.html

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Вибухи в окупованому Донецьку прогриміли у вівторок, 20 лютого.

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Після обстрілу піднімається дим у районі будівлі колишньої обласної державної адміністрації. Цю будівлю окупанти використовують для так званого уряду фейкової Донецької народної республіки. Про це повідомив Telegram-канал «Новини Донбасу».

Зазначається, що один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської. Через приліт утворилася велика вирва, а фасад будівлі був пошкоджений.

До прильотів у місті працювала російська протиповітряна оборона.

Окупанти поки не коментували вибухи в обласному центрі. Однак не виключено, що ворог традиційно звинуватить в обстрілах Збройні сили України.

Нагадаємо, 13 лютого поблизу окупованого Маріуполя прогримів потужний вибух — був приліт по розташуванню російських загарбників у Мангушській частині Маріупольського району.