Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол., перший грант надійде у лютому

https://racurs.ua/ua/n192547-yaponiya-nadast-ukrayini-dopomogy-na-12-1-mlrd-dol-pershyy-grant-nadiyde-u-lutomu.html

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Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кішідо під час зустрічі із Денисом Шмигалем у Токіо.

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До пакета допомоги увійде, зокрема, грант на суму 4,7 млрд, який Україна отримає до кінця цього місяця.

Кішіда підкреслив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною.