Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл., первый грант поступит в феврале

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Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл., первый грант поступит в февралеЯпония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл., первый грант поступит в феврале
Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл., первый грант поступит в февралеhttps://racurs.ua/n192547-yaponiya-predostavit-ukraine-pomosch-na-12-1-mlrd-doll-pervyy-grant-postupit-v-fevrale.htmlРакурс
Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кішідо під час зустрічі із Денисом Шмигалем у Токіо.
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До пакета допомоги увійде, зокрема, грант на суму 4,7 млрд, який Україна отримає до кінця цього місяця.
Кішіда підкреслив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною.
Україна та Японія підписали понад 50 угод про співпрацю.
Серед них міжурядова конвенція про уникнення подвійного оподаткування, яка є надзвичайно важливою для японських компаній, що планують нові проєкти в Україні.
Прем'єр Японії Кішіда пообіцяв підтримку у відновленні України на конференції в у Токіо, яка зібрала кілька сотень лідерів уряду та бізнесу з двох країн.
Відтоді, як два роки тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Японія пообіцяла надати Україні понад 10 млрд дол. допомоги (йдеться про вже надану та ще обіцяну допомогу). Більша частина цієї допомоги була фінансовою та гуманітарною.
Крім того, Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні. Відповідні документи було підписано під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.
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