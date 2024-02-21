Обучение на F-16 первая группа пилотов ВСУ завершит к лету. Фото:

https://racurs.ua/n192599-obuchenie-na-f-16-pervaya-gruppa-pilotov-vsu-zavershit-k-letu-cnn.html

Ракурс

Програму навчання на винищувачах F-16 перша група українських пілотів завершить до літа 2024 року.

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Українські льотчики розпочали підготовку в середині жовтня 2023 року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців. Перші чотири пілоти завершать навчання до кінця весни. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на дані Національної гвардії Арізони.

Капітан Ерін Ханніган розповів, що друга група з чотирьох пілотів розпочала навчання в січні, а третя група з чотирьох пілотів зараз проходить навчання англійської мови, яке необхідне для польотів. Очікується, що всі льотчики завершать навчання з травня по серпень.

Нагадаємо, видання Foreign Policy інформувало, що в Києві розраховують, що до кінця вересня навчання у Сполучених Штатах Америки на винищувачах пройдуть 12 пілотів ЗСУ.

Джерело: CNN