Ракетная установка «Искандер», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n192616-48-ustanovok-iskander-razvernula-rf-vdol-granicy-s-ukrainoy-gur.html

Ракурс

росія станом на сьогодні розгорнула вздовж кордону з Україною 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер».

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Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому сьогодні, 21 лютого, розповів заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території росії, — зазначив Скібіцький.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»