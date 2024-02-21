Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Ракетная установка «Искандер», фото: «Википедия»
48 установок «Искандер» развернула рф вдоль границы с Украиной — ГУРhttps://racurs.ua/n192616-48-ustanovok-iskander-razvernula-rf-vdol-granicy-s-ukrainoy-gur.htmlРакурс
росія станом на сьогодні розгорнула вздовж кордону з Україною 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер».
.
Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому сьогодні, 21 лютого, розповів заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.
46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території росії, — зазначив Скібіцький.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...