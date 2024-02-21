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Ракетна установка «Іскандер», фото: «Вікіпедія»

48 установок «Іскандер» розгорнула рф вздовж кордону з Україною — ГУР

21 лют 2024, 18:40
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росія станом на сьогодні розгорнула вздовж кордону з Україною 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер».


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Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому сьогодні, 21 лютого, розповів заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території росії, — зазначив Скібіцький.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


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