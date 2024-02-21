Нардеп Медяник складає мандат

В’ячеслав Медяник, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n192615-nardep-medyanyk-skladaie-mandat.html

Ракурс

Народний депутат-мажоритарник зі «Слуги народу» В’ячеслав Медяник складає мандат.

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Про це сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Народний депутат Медяник (Слуга народу) складає мандат, — зазначив Гончаренко.

Нещодавно видання ZN.ua з посиланням на інформовані джерела повідомляло, що Медяник хоче скласти мандат через серйозні проблеми зі здоров’ям, він планує виїхати на лікування за кордон.

Медяника обрали на виборах 2019 року по 27-му округу Дніпра. До потрапляння в Парламент активно займався будівельним бізнесом. У Верховній Раді є головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.

У Медяника п’ятеро дітей, тож виїзд за кордон йому не заборонений.

Джерело: Олексій Гончаренко, ZN.ua