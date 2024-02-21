Блокування кордону — Зеленський відряджає уряд й закликає польську владу зустрітися (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192614-blokuvannya-kordonu-zelenskyy-vidryadjaie-uryad-y-zaklykaie-polsku-vladu-zustritysya-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, опублікував звернення українською та польською мовами до Польщі та Європейської комісії у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною.
У зверненні, опублікованому сьогодні 21 лютого, на його сторінках у соцмережах, Зеленський закликав до діалогу та повідомив, що доручив уряду вирушити до кордону з Польщею.
Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами, — зазначив він.
Він також закликав прибути до кордону польських лідерів — прем'єр-міністра Дональда Туска та президента Анджея Дуду.
І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити, — наголосив Зеленський.
Зеленський також висловив готовність також особисто прибути на зустріч разом із українським урядом.
І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії, — зазначив він.
Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібне рішення — між нами, Україною та Польщею, та для всієї Європи, — резюмував Зеленський.