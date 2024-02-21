Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n192614-blokirovanie-granicy-zelenskiy-otpravlyaet-pravitelstvo-i-prizyvaet-polskie-vlasti-vstretitsya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, опублікував звернення українською та польською мовами до Польщі та Європейської комісії у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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У зверненні, опублікованому сьогодні 21 лютого, на його сторінках у соцмережах, Зеленський закликав до діалогу та повідомив, що доручив уряду вирушити до кордону з Польщею.

Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами, — зазначив він.

Він також закликав прибути до кордону польських лідерів — прем'єр-міністра Дональда Туска та президента Анджея Дуду.

І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити, — наголосив Зеленський.

Зеленський також висловив готовність також особисто прибути на зустріч разом із українським урядом.

І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії, — зазначив він.