Нардеп Медяник хочет сложить мандат

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Вячеслав Медяник, фото: социальные сети
Нардеп Медяник хочет сложить мандатhttps://racurs.ua/n192615-nardep-medyanik-hochet-slojit-mandat.htmlРакурс
Народний депутат-мажоритарник зі «Слуги народу» В’ячеслав Медяник складає мандат.
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Про це сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Народний депутат Медяник (Слуга народу) складає мандат, — зазначив Гончаренко.
Нещодавно видання ZN.ua з посиланням на інформовані джерела повідомляло, що Медяник хоче скласти мандат через серйозні проблеми зі здоров’ям, він планує виїхати на лікування за кордон.
Медяника обрали на виборах 2019 року по 27-му округу Дніпра. До потрапляння в Парламент активно займався будівельним бізнесом. У Верховній Раді є головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.
У Медяника п’ятеро дітей, тож виїзд за кордон йому не заборонений.
Джерело: Олексій Гончаренко, ZN.ua
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