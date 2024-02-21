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Ракурс
Вячеслав Медяник, фото: социальные сети

Нардеп Медяник хочет сложить мандат

21 фев 2024, 17:50
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Народний депутат-мажоритарник зі «Слуги народу» В’ячеслав Медяник складає мандат.


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Про це сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Народний депутат Медяник (Слуга народу) складає мандат, — зазначив Гончаренко.

Нещодавно видання ZN.ua з посиланням на інформовані джерела повідомляло, що Медяник хоче скласти мандат через серйозні проблеми зі здоров’ям, він планує виїхати на лікування за кордон.

Медяника обрали на виборах 2019 року по 27-му округу Дніпра. До потрапляння в Парламент активно займався будівельним бізнесом. У Верховній Раді є головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.

У Медяника п’ятеро дітей, тож виїзд за кордон йому не заборонений.

Джерело: Олексій Гончаренко, ZN.ua

Источник: Ракурс


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