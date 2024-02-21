Российские захватчики пытаются полностью захватить Луганщину, фото: comments.ua

https://racurs.ua/n192617-do-vyborov-putina-rashisty-hotyat-polnostu-zahvatit-luganschinu-gur.html

Ракурс

Російські загарбники намагатимуться вийти на адмінкордони Луганської області до так званих «виборів президента рф», запланованих на 15−17 березня.

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Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

До виборів конкретно вони хочуть вийти, як мінімум, на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку, — наголосив Скібіцький.

За його словами, ключовими цілями рашистів можуть бути Куп’янськ та Лиман.

Чому Куп’янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалось повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно. Це елемент, який буде дуже активно використовуватися в інформаційно-психологічних операціях, акціях, інформаційному просторі, — зазначив він.

Скібіцький наголошує, що одне з основних завдань, які росіяни ставили перед собою — так зване «звільнення чи надання допомоги лнр та днр» за два роки повномасштабного вторгнення в Україну досі не виконане — окупанти так і не вийшли на адміністративний кордон ні Луганської, ні Донецької областей.

І через те зараз ми бачимо активність ворога, яка пов’язана з тим, щоб хоч би до виборів президента росії продемонструвати якийсь суттєвий результат, — зазначив Скібіцький.

Я впевнений, що Авдіївка буде подаватися до виборів як неймовірно велика стратегічна перемога. Хоча ми ж розуміємо, що це зовсім не стратегічна перемога. За рахунок цього вони просто відкинули наші війська подалі від Донецька, — додав він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»