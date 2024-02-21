Сложение мандата «слугой» Медяником подтвердили во фракции

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Вячеслав Медяник, фото: my.ua
Сложение мандата «слугой» Медяником подтвердили во фракцииhttps://racurs.ua/n192622-slojenie-mandata-slugoy-medyanikom-podtverdili-vo-frakcii.htmlРакурс
Член фракції «Слуга народу» В’ячеслав Медяник вирішив достроково припинити повноваження народного депутата.
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Про це сьогодні, 21 лютого, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на спікера фракції Юлію Палійчук.
Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров’я, — зазначила Палійчук.
Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області. Він обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Нагадаємо, раніше сьогодні про складання повноважень Медяником у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За інформацією видання ZN.ua, Медяник планує виїхати на лікування за кордон.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
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