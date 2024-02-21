Складання мандата «слугою» Медяником підтвердили у фракції

В'ячеслав Медяник, фото: my.ua

https://racurs.ua/ua/n192622-skladannya-mandata-slugou-medyanykom-pidtverdyly-u-frakciyi.html

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Член фракції «Слуга народу» В’ячеслав Медяник вирішив достроково припинити повноваження народного депутата.

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Про це сьогодні, 21 лютого, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на спікера фракції Юлію Палійчук.

Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров’я, — зазначила Палійчук.

Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області. Він обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, раніше сьогодні про складання повноважень Медяником у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За інформацією видання ZN.ua, Медяник планує виїхати на лікування за кордон.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»