На Сумщине вводят дополнительные ограничения в пятикилометровой пограничной зоне

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Сумской области установили новые ограничения в пятикилометровой зоне возле границы с рф, фото: «Слово и Дело»
На Сумщине вводят дополнительные ограничения в пятикилометровой пограничной зонеhttps://racurs.ua/n192625-na-sumschine-vvodyat-dopolnitelnye-ogranicheniya-v-pyatikilometrovoy-pogranichnoy-zone.htmlРакурс
На Сумщині в межах п’ятикілометрової зони прикордонної зони встановлюються додаткові обмеження особливого режиму.
.
Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання «Суми». Про це сьогодні, 21 лютого повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
У період з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму, — зазначається у наказі.
Документ забороняє в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми»:
- вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і проведення робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням;
- проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...