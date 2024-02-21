На Сумщине вводят дополнительные ограничения в пятикилометровой пограничной зоне

В Сумской области установили новые ограничения в пятикилометровой зоне возле границы с рф, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n192625-na-sumschine-vvodyat-dopolnitelnye-ogranicheniya-v-pyatikilometrovoy-pogranichnoy-zone.html

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На Сумщині в межах п’ятикілометрової зони прикордонної зони встановлюються додаткові обмеження особливого режиму.

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Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання «Суми». Про це сьогодні, 21 лютого повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

У період з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму, — зазначається у наказі.

Документ забороняє в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми»: