На Сумщині запроваджують додаткові обмеження в п’ятикілометровій прикордонній зоні

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На Сумщині встановили нові обмеження у п’ятикілометровій зоні біля кордону з рф, фото: «Слово і Діло»
На Сумщині запроваджують додаткові обмеження в п’ятикілометровій прикордонній зоніhttps://racurs.ua/ua/n192625-na-sumschyni-zaprovadjuut-dodatkovi-obmejennya-v-p-yatykilometroviy-prykordonniy-zoni.htmlРакурс
На Сумщині в межах п’ятикілометрової зони прикордонної зони встановлюються додаткові обмеження особливого режиму.
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Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання «Суми». Про це сьогодні, 21 лютого повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
У період з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму, — зазначається у наказі.
Документ забороняє в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми»:
- вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і проведення робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням;
- проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.