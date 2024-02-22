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Рада образовала ВСК по эффективности функционирования органов публичной власти Киева, фото: Официальный портал Киева

Рада создала ВСК по расследованию функционирования местных властей Киева

22 фев 2024, 12:58
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Верховна Рада сьогодні, 22 лютого, голосами 252 народних обранців ухвалила проект Постанови № 10460 «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану».


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За відповідне рішення проголосували 252 народні обранці.

Голова комісії — нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін.

Источник: Ракурс


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