Рада создала ВСК по расследованию функционирования местных властей Киева

Рада образовала ВСК по эффективности функционирования органов публичной власти Киева, фото: Официальный портал Киева

https://racurs.ua/n192635-rada-sozdala-vsk-po-rassledovaniu-funkcionirovaniya-mestnyh-vlastey-kieva.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 22 лютого, голосами 252 народних обранців ухвалила проект Постанови № 10460 «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану».

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За відповідне рішення проголосували 252 народні обранці.

Голова комісії — нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін.