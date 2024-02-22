Рада створила ТСК із розслідування функціонування місцевої влади Києва

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Рада утворила ТСК щодо ефективності функціонування органів публічної влади Києва, фото: Офіційний портал Києва
Рада створила ТСК із розслідування функціонування місцевої влади Києваhttps://racurs.ua/ua/n192635-rada-stvoryla-tsk-iz-rozsliduvannya-funkcionuvannya-miscevoyi-vlady-kyieva.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 22 лютого, голосами 252 народних обранців ухвалила проект Постанови № 10460 «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану».
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За відповідне рішення проголосували 252 народні обранці.
Голова комісії — нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін.