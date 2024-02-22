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Ракурс
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Рада поддержала за основу законопроект, запретивший военным публиковать определенную информацию

22 фев 2024, 14:15
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Верховна Рада сьогодні, 22 лютого, голосами 271 народного обранця підтримала у першому читанні законопроект № 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп із «Голосу» Ярослав Железняк.

Зокрема, законопроект врегульовує норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини із збереженням грошового забезпечення у повному розмірі та питання про нарахування пенсій для військовослужбовців.

Водночас, окрім розширення прав військових, законопроект також передбачає забору заборонено публікувати їх деяку інформацію в інтернеті.

Але там є і норми про обмеження військовослужбовцям ділитися певними даними в мережі. Саме тому ми не голосували в першому, — наголосив Железняк.

Законопроект містить норму, згідно з якою військовослужбовці не мають права поширювати в медіа та інтернетф інформацію, котра дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення):

  • геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;
  • характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


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