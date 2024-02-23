Законопроект о перезагрузке БЭБ не был поддержан в Раде. Фото:

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Ракурс

Голосування за перезавантаження Бюро економічної безпеки провалили.

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Верховна Рада 23 лютого не підтримала за основу урядовий законопроект № 10439 про реформу БЕБ. За нього проголосували 222 депутати. Проти проголосували 18 парламентарів, а утрималися — восьмеро. Ще 51 нардеп не голосував. Документ відправили на повторне перше читання зі скороченням строків розгляду. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Як відомо, цей законопроект стосується вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ.

Урядовий документ передбачає вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їхні права та обов’язки. Також він уточнює підстави звільнення директора БЕБ й додає обов’язкове психофізіологічне опитування з поліграфом перед призначенням людини на посаду в Бюро.

Законопроектом пропонувалося визначити положення щодо формування комісії, яка проводитиме аудит Бюро економічної безпеки.

Також законодавці пропонували дозволити передбачати переатестацію всього персоналу Бюро (одразу — обов’язкова атестація заступників директора БЕБ, а через рік після припинення / скасування воєнного стану — атестація решти працівників БЕБ).

Нагадаємо, законопроект критикували у «Великій сімці». Посли держав G7 написали лист до української влади та застерегли від ухвалення реформи БЕБ яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми МВФ.

Однак міністр юстиції Денис Малюська запевняв, що 22 лютого влада провела «інтенсивні дискусії» з Міжнародним валютним фондом та послами країн G7. Він наголосив про домовленість про те, що урядовий проект закону буде доопрацьовано до другого читання, «щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів».