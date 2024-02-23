Зеленский и премьер Дании посетили Марсовое поле. Фото: ОП

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Львова.

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У п’ятницю, 23 лютого, він зустрівся в місті з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Разом вони відвідали Личаківське кладовище й на Марсовому полі вшанували пам’ять загиблих захисників України. Також вони поклали квіти до могили невідомого воїна ЗСУ, який загинув у 2022 році та був похований у Львові. Про це повідомляється на сайті президента.

Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну! — написав Зеленський у Facebook.

Як відомо, Личаківське військове кладовище є територією військових поховань у Львові. На Марсовому полі кладовища з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

Мета візиту прем'єр-міністра Данії поки невідома. Напередодні Фредеріксен оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у рамках двосторонньої угоди. Ймовірно, цей документ підпишуть сьогодні.

Крім того, сьогодні до Львова прибув і лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер. Політик повідомив, що планує зустрітися з українським главою держави.

Я очолюю цю делегацію, щоб зустрітися з Зеленським, щоб показати українцям, що Америка підтримує їх, показати нашим союзникам по НАТО та європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво потрібна Україні, і захистити нашу демократію та національну безпеку, — написав Шумер у соцмережі X.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон мав прибути до України 13−14 лютого, але раптом відклав візит. В Єлисейському палаці заявили, що зробили це з міркувань безпеки. Таке рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів.